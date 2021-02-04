В Екатеринбург пытались провезти полтонны одежды без маркировки

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Тюменской таможни задержали партию товаров, которую везли в Екатеринбург. В результате досмотра были обнаружены 2 988 блузок и курток без маркировок.

- С 1 января 2021 года ввоз в Россию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен. С момента вступления в силу новых правил, это первое нарушение, выявленное в регионе деятельности Тюменской таможни, - рассказывает начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

Теперь владельцу товара грозит штраф в 300 тысяч рублей. Одежду изъяли, заведено административное дело.