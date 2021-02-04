ВТБ внедряет голосовой антифрод для защиты от мошенников

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ВТБ завершил тестирование голосового антифрода – системы, которая позволяет распознавать звонки клиентам и в банк со стороны мошенников. Массовый запуск новой технологии состоится в 2021 году.

Система голосового антифрода будет работать с использованием искусственного интеллекта и анализировать все входящие и исходящие звонки, сопоставляя данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними. Голосовой антифрод, с одной стороны, позволит защитить клиента от звонка в случае, когда мошенники совершают его якобы от имени банка. С другой – предупреждает банк, если мошенники звонят в контакт-центр и пытаются имитировать разговор от лица клиента.

Различные сочетания параметров и возможных событий позволяют определить уровень риска для каждого конкретного звонка и выявить мошеннический кейс. Сотрудник банка сразу получает сигнал от системы и задает дополнительные вопросы для идентификации абонента. Такие действия защищают пользователей и не позволяют мошенникам совершить финансовую операцию за клиента.

– Первое, чему должен уделять внимание банк, – финансовая безопасность клиентов. Поэтому мы внедряем передовые технологии для борьбы с мошенниками. В конце 2020 года был запущен обновленный ВТБ Онлайн, который стал значительно безопаснее. Теперь мы готовы запустить в работу систему голосового антифрода, которая минимизирует активность злоумышленников при звонках в контакт-центр. Таким образом, мы последовательно усиливаем защиту всех каналов коммуникаций между клиентом и банком, – комментирует внедрение новой технологии заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

– При этом банк настоятельно рекомендует клиентам в телефонном общении не терять бдительности. «В любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк для проверки полученных данных по короткому номеру 1000 или на номер телефона, который указан на обороте банковской карты. В этом случае вы гарантированно попадете в контакт-центр банка, – отметил топ-менеджер ВТБ.

Кроме новой системы голосового антифрода в работе контакт-центра ВТБ уже успешно применяется биометрическая идентификация клиентов с помощью голосовых слепков. Технология представляет собой идентификацию по голосу, которую можно сдать добровольно, и позволяет узнавать клиента с точностью близкой к 100%. В случае несоответствия голоса говорящего с ранее записанным слепком клиента или совпадения с голосом подтвержденного мошенника, информация автоматически поступит оператору и будет передана в службу безопасности ВТБ. На сегодняшний день дать свое добровольное согласие на сдачу биометрических данных для использования в аналитике банка можно в офисе, контакт-центре ВТБ или мобильном банке ВТБ Онлайн.

Комплекс мер по противодействию мошенничеству и применение фрод-мониторинга в 2020 г. позволили предотвратить финансовые потери свыше 9,2 млрд рублей для 100 тыс. клиентов-физических лиц.