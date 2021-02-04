Кроме этого не стоит забывать, что трудовой договор может быть расторгнут если сотрудник всегда работал дистанционно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период пандемии коронавируса многие столкнулись с работой на удаленке. Однако не все знают, в каких случаях с ними могут расторгнуть трудовые отношения. Представители прокуратуры объяснили, чем может обернуться дистант. Более подробную информацию можно получить, изучив статью 312.8 Трудового кодекса РФ.

- Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя, - отметили в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Кроме этого не стоит забывать, что трудовой договор может быть расторгнут если сотрудник всегда работал дистанционно.

- Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях, - добавили в прокуратуре.