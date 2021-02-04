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Общество

Я работаю на дистанте, могут ли меня уволить: отвечает прокуратура

Для прекращения трудовых отношений есть ряд причин
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Кроме этого не стоит забывать, что трудовой договор может быть расторгнут если сотрудник всегда работал дистанционно

Кроме этого не стоит забывать, что трудовой договор может быть расторгнут если сотрудник всегда работал дистанционно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период пандемии коронавируса многие столкнулись с работой на удаленке. Однако не все знают, в каких случаях с ними могут расторгнуть трудовые отношения. Представители прокуратуры объяснили, чем может обернуться дистант. Более подробную информацию можно получить, изучив статью 312.8 Трудового кодекса РФ.

- Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя, - отметили в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Кроме этого не стоит забывать, что трудовой договор может быть расторгнут если сотрудник всегда работал дистанционно.

- Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях, - добавили в прокуратуре.