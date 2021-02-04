Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Асбесте завели уголовное дело на 33-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве товарища. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в деревне Ново-Окунево в одном из гаражей, где мужчины распивали спиртное после рыбалки.

Во время пьяного застолья произошел конфликт и обвиняемый избил знакомого ножкой стула.

- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После случившегося, намереваясь избежать привлечения к уголовной ответственности, подозреваемый погрузил тело погибшего в мотоблок и вывез его к Рефтинскому водохранилищу на расстояние около 10 км от места убийства.

Рыбак спрятал тело в снегу и вернулся домой. Из-за того, что убитый жил один, родственники не сразу заметили его пропажу. При задержании убийца сознался в преступлении.

- Оба они являлись заядлыми рыбаками и нередко совместно добывали рыбу, которую продавали, чем зарабатывали себе на жизнь. Именно этот заработок и стал причиной раздора между двумя приятелями. Во время проходившего в гараже «фуршета» старший из рыбаков предъявил своему напарнику претензию по поводу того, что тот забирает себе больше выручки от продажи рыбы, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теперь мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Он показал следователям, где спрятал тело. Силовики продолжают сбор доказательств.