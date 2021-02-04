Все законно: в центре Екатеринбурга сносят дом 19 века

Фото: пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге начали сносить деревянный дом 19 столетия по адресу: улица Декабристов, 42а, который не относится к объектам культурного значения.

Согласования во всех инстанциях перед сносом УГМК провели, поэтому все делается по закону. Здание расположено по соседству со строящейся ледовой ареной. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Процесс находится под контролем Управления по охране памятников культурного наследия. Планируется, что территория на месте снесенного лома будет облагорожена, - рассказывают в пресс-службе УГМК.

Демонтаж строения проводится с соблюдением всех мер безопасности, так как рядом расположены здания-памятники.