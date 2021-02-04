В Екатеринбурге приставы вернули женщине Kia Cerato, который проиграл в карты ее муж

Kia был разыскан в поселке Исток. Фото: пресс-служба ФССП по Свердловской области

Судебные приставы Кировского района вернули автомобиль Kia Cerato законной владелице. Автомобиль женщины попал в чужие руки из-за пагубных пристрастий ее бывшего мужа.

- Взыскатель рассказала, что машина попала в чужое незаконное пользование якобы за карточные долги ее супруга. Однако автомобиль принадлежит женщине, и приобретен ею после расторжения брака, - уточнили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Женщина обратилась в суд, который постановил вернуть иномарку владелице. Ответчик никаких документов на машину предоставить не смог. Но все равно не захотел расставаться с Kia Cerato и прятал иномарку.

- Силами сотрудников службы судебных приставов автомобиль Kia разыскан в поселке Исток под снежной шапкой, - уточнили в ведомстве.

Автомобиль был передан взыскателю, а должнику ничего не оставалось, как вернуть владелице машины ключи и документы.