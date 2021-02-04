В Кировграде водитель Hyundai Accent не показал левый поворот и погиб

Людей, сидевших в Nissan спасли подушки безопасности и пристегнутые ремни. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Кировграде столкновение двух машин привело к трагедии. Все произошло 3 февраля около 10:00 на втором километре трассы «Кировград - Верхний Тагил».

По данным УГИБДД, водитель Nissan Almera при обгоне попутной машины в зоне действия знака «Обгон запрещен», не убедился в безопасности маневра, в результате чего въехал в Hyundai Accent. От удара водитель корейской иномарки погиб.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera и его семнадцатилетняя приемная дочь направлялись из города Кировград в город Верхний Тагил. В ходе движения по автодороге водитель Nissan, двигаясь за впереди идущим автомобилем Hyundai Accent, увидел, что автомобиль стал резко поворачивать налево, не показывая при этом сигналы поворота, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

К сожалению, избежать столкновения не удалось, так как по встречной полосе в этот момент ехала другая машина.

Людей, сидевших в Nissan спасли подушки безопасности, а вот 38-летний водитель Hyundai Accent погиб.

При обследовании дороги в месте ДТП инспекторы ГИБДД нашли два существенных нарушения: рыхлый снег на проезжей части и несанкционированный съезд на второстепенную дорогу. Сотрудники Госавтоинспекции составили предписания по нарушению этих нарушений.

Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств ДТП.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: 8 (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.