Средний Урал ждет аномальное потепление, которое сменится 30-градусными морозами

По прогнозам синоптиков, столбик термометра будет опускаться до 30 градусов мороза Фото: Алексей БУЛАТОВ

На смену небольшому потеплению, которое наметилось в Екатеринбурге и области в конце января, в скором времени придут холода. Однако им будет предшествовать резкое потепление.

По данным Уралгидрометцентра, в пятницу и субботу регион ждут обильные снегопады. В субботу и воскресенье в Екатеринбурге, по данным синоптиков, будут плюсовые температуры в районе +2 и +3 градусов.

- Ожидаются снегопады, в южных районах области наступит интенсивная, но короткая оттепель с мокрым снегом и гололедом (5-6 февраля), которая 7 февраля завершится вторжением арктического воздуха с -25,-30-градусными морозами, - рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шороренко.

Но похолодание продлится недолго. Морозы уйдут в десятых числах февраля.

В Екатеринбурге холодать днем в воскресенье ожидается -14, а ночью столбик термометра опустится до -17.