«Автомобилист» потерпел поражение от казанского «Ак Барса»

Для «Автомобилиста» это второе поражение подряд от казанской команды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошла очередная игра клуба «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Уральская команда принимала на домашнем льду казанский «Ак барс». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Гости открыли счет на восьмой минуте первого периода, отличился защитник Кристиан Хенкель. Уральцы ответили быстрым голом немецкого нападающего Брукса Мэйсека. На этом голевая серия прервалась на полтора периода. На первой минуте третьей двадцатиминутки нападающий казанской команды Михаил Глухов снова вывел одноклубников вперед. Через десять минут француз Стефан Да Коста увеличил преимущество в счете. Екатеринбуржцы отыграли одну шайбу усилиями Андрея Обидина, а последние минуты и вовсе играли с пустыми воротами, однако это не помогло.

«Ак Барс» одерживает вторую подряд победу над «Автомобилистом». Клуб Билла Питерса опускается на шестое место Восточной конференции.