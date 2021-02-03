Он был пьяным: на Урале отец убил собственного сына

Полученные травмы для пострадавшего оказались смертельными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске полиция подозревает местного 71-летнего пенсионера в убийстве собственного сына. Инцидент произошел 1 февраля. Следователи считают, что у пожилого мужчины возник конфликт со своим пьяным родственником. В ходе ссоры он не выдержал и несколько раз ударил 47-летнего сына по голове поленом, которое лежало около печки.

- Повреждения оказались смертельными. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший вскоре умер, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следственный комитет разбирается в обстоятельствах преступления. На пенсионера завели уголовное дело по статье «Убийство».