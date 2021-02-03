В Екатеринбурге перенесли концерт «Дельфина»

«Дельфин» на фестивале «KUBANA-2014» Фото: Николай ХИЖНЯК

В Екатеринбурге вновь перенесли выступление исполнителя «Дельфина». Полноценный концерт состоится только осенью, артист приедет в уральскую столицу 22 октября и споет на сцене клуба «Фабрика». Однако организаторы пообещали, что «Дельфин» впервые за несколько лет выступит с акустическим концертом. Фанаты с купленными билетами могут пойти либо на это выступление, либо дождаться октября.

- В связи с всё ещё действующим запретом на танцпол в Уральском регионе мы приняли непростое решение о переносе этой части тура на осень 2021 года, - заявили представители артиста.

В февральских концертах «Дельфин» обещал изменить аранжировки уже знакомых композиций и представить их в новом формате.