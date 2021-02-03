Свердловская область получила очередную крупную партию вакцины от коронавируса

3 февраля область получила 15 тысяч доз вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила очередную партию вакцины от коронавируса. 3 февраля в регион доставили 15 тысяч доз препаратов. При этом это далеко не последняя крупная поставка лекарств. Через три дня планируется передача еще 45 тысяч доз, на следующей неделе по больницам развезут еще 60 тысяч «порций» для пациентов.

- К концу февраля в общей сложности мы должны получить примерно 201 тысячу доз вакцины, учитывая темп вакцинации, будет увеличено количество пунктов, где можно поставить прививку, - сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередном брифинге оперштаба.

По словам чиновника, поставки лекарства идут ритмично, вакцинация не останавливается ни на один день, и ее темпы будут только нарастать.