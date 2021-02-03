На Урале полицейские спасли дедушку, который заблудился в лесу и провел там несколько часов

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Полицейские из Асбеста спасли 73-летнего пенсионера, который заблудился в лесу и провел там несколько часов. Пожилой мужчина вышел из дома в полдень, а поздним вечером экстренные службы сообщили в полицию, что местный житель пропал. На его поиски отправился экипаж ППС Анатолий Неприн, Денис Голиков и Максим Бакшаев. Через два часа полицейские, ориентируясь по следам и пройдя больше шести километров, нашли пенсионера. Мужчина сильно замерз, поэтому не мог передвигаться самостоятельно. Патрульные донесли его на себе до машины скорой помощи.

У уральца обнаружили общее переохлаждение легкой степени. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

В лес мужчина пошел, чтобы прогуляться по «тропе здоровья», однако заблудился и не смог найти дорогу до дома самостоятельно. Тогда он смог дозвониться до своей жены, а она сообщила о случившемся в экстренные службы. Пенсионер поблагодарил полицейских за оказанную помощь.