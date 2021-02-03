Курс на накопление стабильный: УБРиР зафиксировал рост количества клиентов с накопительным счетом во втором полугодии 2020 года

Анализ данных показал, что за полгода количество владельцев накопительного счета, совершающих покупки по картам УБРиР, выросло на 60,7% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изучил, как изменился интерес клиентов к накопительному счету за второе полугодие 2020 года, проанализировав клиентскую базу по продукту и его портфель. Согласно исследованию, с июля по декабрь количество владельцев накопительных счетов в банке увеличилось в два раза, а объем средств на них вырос на 86%.

Эксперты УБРиР подсчитали, что за исследованный период у клиентов с накопительным счетом значительно увеличились объемы покупок по картам банка. Это связано с тем, что при достижении определенных пороговых сумм трат по картам УБРиР владелец накопительного счета получает вдобавок к базовой ставке по нему — бонусную. Это позволяет клиентам банка повышать доходность их средств, размещенных на накопительном счете, просто совершая каждодневные траты. Если первоначально учитывались расходы только по дебетовым картам, то с октября банк стал принимать во внимание и траты по кредитным картам. Анализ данных показал, что за полгода количество владельцев накопительного счета, совершающих покупки по картам УБРиР, выросло на 60,7%. Объемы таких покупок с июля по декабрь увеличились в два раза.

Средняя сумма покупок в месяц на такого клиента за полгода также выросла — на 35%. В декабре она составила более 38 тысяч рублей, что выше, чем аналогичный показатель среди всех клиентов банка. В общем объеме покупок клиентов УБРиР доля владельцев накопительных счетов с июля по декабрь увеличилась с 16% до 24%.

Ознакомиться с условиями накопительного счета можно на сайте банка.