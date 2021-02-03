В Екатеринбурге за сутки вывезли более 12 тысяч тонн снега

Работу коммунальщиков контролирует городская ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики продолжают очищать город от снега, работа идет в круглосуточном режиме. В ночь со 2 на 3 февраля на улицы вышла 361 единица спецтехники. За сутки вывезли более 12 тысяч тонн снежной массы. Также, чтобы избавиться от наледей, на дорогах распределили щебень и специальные материалы.

- 3 февраля городские службы задействовали 380 рабочих и 189 единиц техники, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Работе коммунальщиков помогают сотрудники ГИБДД. Они перекрывают улицы и эвакуируют машины, мешающие работе. Также автоинспекторы следят за качеством уборки снега, чтобы не образовывались наледи и накаты.