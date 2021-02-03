Сдавала квартиру сообщнице: в Нижнем Тагиле задержали мошенниц, которые обманывали пенсионеров

Мошенниц задержали благодаря бдительности пенсионерки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали двух мошенниц, которые под видом социальных работников обманули пожилую женщину и поменяли ее деньги на билеты банка приколов. Их поймали, когда они в очередной раз обходили квартиры жилого дома в поисках новой жертвы. В полицию позвонила бдительная пенсионерка, которой дамы показались подозрительными.

24-летняя девушка ранее не попадала в поле зрения полиции, однако ее муж был судим за кражи. У пары есть двое маленьких детей. Она сдавала 45-летней женщине квартиру, которая ранее сидела за кражи и незаконный оборот наркотиков. Именно она втянула в дело хозяйку квартиры.

- 79-летняя женщина оказалась не первой жертвой мошенниц. Ранее они украли кошелек с деньгами и банковскими карточками у другой пенсионерки, - рассказали в межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».

Полиция отпустила молодую маму под подписку о невыезде, а вот ее сообщницу отправили под стражу.