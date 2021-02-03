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Уральских студентов вернут на очное обучение с 8 февраля

Но вузы будут работать при условии, если в учебных заведениях установят обеззараживатели и термометры
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Но вузы будут работать при условии, если в учебных заведениях установят обеззараживатели и термометры.

Но вузы будут работать при условии, если в учебных заведениях установят обеззараживатели и термометры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские студенты вновь выйдут на очную учебу с 8 февраля. Но прежде вузы должны будут получить разрешение от оперштаба региона. Для этого руководители учебных заведений должны направить письмо с гарантией соблюдения всех противоэпидемиологических мер.

- Мы считаем, что это, наверное, правильно, но все же действительно нужно соблюдать и утренний фильтр, и контроль термометрии, и обеззараживание помещений, и соответствующая работа, связанная с отсеиванием потенциальных больных, контактных и так далее, - заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Пока уральские студенты находятся на дистанционном обучении. Также Креков отметил, что вакцинация от коронавируса для преподавателей вуза только приблизит возращение на очный режим.

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