Уральских студентов вернут на очное обучение с 8 февраля

Но вузы будут работать при условии, если в учебных заведениях установят обеззараживатели и термометры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские студенты вновь выйдут на очную учебу с 8 февраля. Но прежде вузы должны будут получить разрешение от оперштаба региона. Для этого руководители учебных заведений должны направить письмо с гарантией соблюдения всех противоэпидемиологических мер.

- Мы считаем, что это, наверное, правильно, но все же действительно нужно соблюдать и утренний фильтр, и контроль термометрии, и обеззараживание помещений, и соответствующая работа, связанная с отсеиванием потенциальных больных, контактных и так далее, - заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Пока уральские студенты находятся на дистанционном обучении. Также Креков отметил, что вакцинация от коронавируса для преподавателей вуза только приблизит возращение на очный режим.