Пьяного водителя задержали после преследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе госавтоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем. Сообщение о нетрезвом мужчине на Chevrolet Cruze поступило в дежурную часть полиции. Сотрудники ГИБДД обнаружили схожий по описанию автомобиль возле железнодорожного вокзала и поехали на место. Водитель, заметив машину ДПС, попытался скрыться.

- Во время преследования иномарки экипаж ДПС при помощи громкоговорящего устройства и проблесковых маячков неоднократно подавал водителю сигнал об остановке транспортного средства, но автолюбитель игнорировал требования сотрудников полиции, и продолжал движение, увеличив скорость, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Несколько минут потребовалось сотрудникам ГИБДД, чтобы остановить автомобиль. Водителем Chevrolet Cruze оказался 26-летний местный житель. Освидетельствование на опьянение показало 0,819 мг/литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники ГИБДД установили, что в 2014 году этот мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства на мужчину составили два администартивных протокола. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку.