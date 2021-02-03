Привитым от коронавируса свердловчанам не нужно сдавать ПЦР после возвращения из-за границы

Туристам достаточно показать сертификат о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанам, которые прибыли из-за границы, больше не нужно сдавать тесты-ПЦР. Но при условии, если они до этого сделали вакцину от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

- Если граждане привились от коронавируса и у них есть сертификат, то они могут ПЦР-тест не сдавать. Сертификат этот принимается, - отметил чиновник.

Сейчас в регионе действует правило – все, кто вернулся из-за рубежа, обязан предоставить справку об отсутствии коронавируса и загрузить ее на портал Госуслуг.

Напомним, с 8 февраля из аэропорта Кольцово возобновляются международные рейсы. В числе первых появятся полеты в Турцию, Беларусь, ОАЭ, Армению.