В Екатеринбурге заявления в первый класс начнут принимать с 1 апреля

В Екатеринбурге принимать первоклассников будут 155 школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заявления в первый класс в этом году начнут принимать не с 1 февраля, как обычно, а с 1 апреля. Без учета места проживания - с 5 июля. Информацию об этом подтвердили в департаменте образования. Приказы о зачислении директора учебных заведений должны издать в течение трех дней. Получается, что результаты родители смогут узнать только в июле.

- Может быть организовано разделение записи в первый класс по районам Екатеринбурга. Однако точный порядок станет известен в середине марта, - рассказали в ведомстве.

В Екатеринбурге принимать первоклассников будут 155 школ. По данным департамента образования, в первые классы в этом году пойдут примерно 22 500 учеников.

В ведомстве отметили, что перед стартом подачи заявлений портал Госуслуг специально протестируют.