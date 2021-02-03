Рост погрузки на Свердловской железной дороге составил 7,8% в январе

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в январе 2021 года составила 11,7 млн тонн, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первый месяц года погружено:

- нефти и нефтепродуктов 3,4 млн тонн (-5,7% к январю 2020 года);

- строительных грузов – 1,8 млн тонн (+12,8%);

- черных металлов – 873,5 тыс. тонн (+3,6%);

- лома черных металлов – 161,9 тыс. тонн (+23,4%);

- руды железной и марганцевой –1,03 млн тонн (+0,7%);

- химических и минеральных удобрений –1,5 млн тонн (рост в 1,5 раза);

- промышленного сырья и формовочных материалов –734,5 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);

- цемента – 230 тыс. тонн (рост более чем в 1,3 раза);

- лесных грузов – 180,1 тыс. тонн (+2,5%);

- руды цветной и серного сырья – 448,6 тыс. тонн (-15,9%);

- химикатов и соды – 327,7 тыс. тонн (+7,5%);

- кокса –232,5 тыс. тонн (рост почти в 1,3 раза).

Грузооборот за январь 2021 года составил 17,4 млрд тарифных тонно-км (-1% к январю 2020 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 22,3 млрд тонно-км (+0,6%).

В целом на сети ОАО «РЖД», по оперативным данным, погрузка в январе 2021 года составила 101,2 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% и составил 211,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,7% и составил 269,6 млрд тонно-км.