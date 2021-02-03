Убирайте машины: в мэрии рассказали, где будут чистить дороги

В мэрии рассказали с каких улиц убрать припаркованные машины, чтобы не мешать коммунальной технике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга обратились к автомобилистам с просьбой убрать припаркованные машины с улиц, на которых будут убирать снег. Припаркованные на обочинах и мешающие коммунальщикам автомобили будут эвакуировать.

- В процессе вывоза снежных масс будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия, - рассказали в администрации.

С 3 на 4 февраля, коммунальщики будут работать на дублере улицы Билимбаевской - от улицы Дружининской до улицы Билимбаевской. В дневное время 4 февраля снег будут убирать с улицы Мичурина - от улицы Декабристов до улицы Ткачей.