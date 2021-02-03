Прямые рейсы из Кольцово в Стамбул открывает авиакомпания «Победа» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга с 1 апреля можно будет улететь в Стамбул. Прямые рейсы из Кольцово в Турцию открывает авиакомпания «Победа». Авиабилеты уже можно купить на сайте. В одну сторону билет будет стоить от 6 588 рублей.

Сейчас прямых рейсов из Кольцово в Стамбул нет. Ранее без пересадок летали из Екатеринбурга только Turkish Airlines.

Напомним, что накануне стало известно, что из Екатеринбурга начнут летать на Кипр самолеты «Уральских авиалиний». Первый полет запланирован на 7 марта.