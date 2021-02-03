Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор уголовнику, который в апреле прошлого года убил собачницу в Орджоникидзевском районе. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, 51-летний мужчина убил знакомую в одном из коллективных садов. Примечательно, что 30 лет назад ему грозил расстрел, но потом в России отменили смертную казнь.

- Поводом для конфликта послужил бытовой конфликт. Действуя на почве возникшей личной неприязни, подсудимый дождался, когда женщина ляжет отдыхать, после чего вооружился топором и обухом данного орудия нанёс потерпевшей удар по голове. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте происшествия, - отметили в Следственном комитете.

Суд назначил убийце 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Освободившись в 2018 году, гражданин остался в Свердловской области и постепенно перебрался в Екатеринбург, где стал оказывать помощь по хозяйству той самой женщине, с которой он потом жестоко расправился, - рассказала пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.