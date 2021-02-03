В галерее «Синара Арт» пройдет лекция-путешествие в Париж

Фото: галерея «Синара Арт»

В галерее «Синара Арт» в среду, 10 февраля в 18:30 пройдет лекция-путешествие в Париж Анри де Тулуз-Лотрека.

- Предлагаем вам на час отправиться в великолепный и порочный Париж Тулуз-Лотрека. Погрузимся в ночную жизнь Монмартра, заглянем за кулисы кабаре и побываем во французском цирке, - рассказали в пресс-службе галереи «Синара Арт».

В пути организаторы ответят на вопросы:

- Как болезнь повлияла на личность и творчество художника?

- Как ночная жизнь отразилась в произведениях Лотрека?

- Работы какого художника вдохновляли автора?

Сложно отрицать влияние Анри де Тулуз-Лотрека на искусство начала прошлого столетия. А художник был истинным парижанином, поэтому великий город напрямую или косвенно всегда ощущается в его работах. На лекции-путешествии вы в этом убедитесь.

Лекция будет интересна для тех, кто интересуется личностью Тулуз-Лотрека, а также французской культурой конца 19-ого – начала 20-ого веков.

Лекцию ведет Лев Шушаричев – куратор галереи Синара Арт, искусствовед, арт-критик, лектор, хореограф, обладатель премии губернатора Свердловской области.

Возрастное ограничение 16+

Стоимость по входному билету в Галерею Синара Арт.

При себе необходимо иметь защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

Галерея Синара Арт, Верх-Исетский бульвар 15/4.