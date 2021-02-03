В больницу Качканара привезли новое реанимационное оборудование

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В больницу Качканара привезли два новых аппарата ИВЛ, два прикроватных монитора для контроля физиологических параметров пациентов и два инфузионных насоса, которые установят в отделении реанимации для тяжелых пациентов. Оборудование стоило 2,8 миллионов рублей. Его установили вместо старых аппаратов, которые проработали больше десятка лет.

- Новое оборудование позволит улучшить качество помощи реанимационным больным. Меньше чем за год у нас поступило четыре новых аппарата ИВЛ, мы полностью закрыли свою потребность. В планах на ближайшие годы - полноценный ремонт в отделении, - рассказала главный врач Валерия Мартемьянова.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Юрий Махмутов отметил, что в больницу завезли приборы российской сборки, а это значит, что не будет проблем с расходниками, так как рядом находится ремонтная база.