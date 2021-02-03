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Свердловские власти закупают иномарки на 39,4 миллиона рублей

Автомобили должны поставить до конца марта 2021 года
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Автомобили поставят до конца марта 2021 года

Автомобили поставят до конца марта 2021 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Свердловской области закупает для своего автопарка 15 легковых автомобилей иностранной марки, на которые власти готовы потратить из бюджета 39 412 500 рублей.

В документации на сайте госзакупок указаны технические характеристики Toyota Camry. Они должны быть черного цвета, климат-контролем, кожаным салоном и мультимедийной системой.

Каждый из автомобилей стоит 2,62 миллиона рублей, их должны поставить до конца марта этого года.

Министерство промышленности и торговли РФ выдало разрешение на закупку автомобилей иностранного производства в комплектации Люкс Safety.

Напомним, что год назад мэрия Екатеринбурга закупила 10 новых автомобилей такой же марки, потратив на них 18 миллионов рублей.

Разрешение Минпромторга на закупку машин. Фото: сайт госзакупок

Разрешение Минпромторга на закупку машин. Фото: сайт госзакупок