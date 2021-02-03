Уральский боец Иван Штырков подписал контракт с лигой АСА

Иван проведет в АСА три боя. Фото: пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Боец Иван Штырков из екатеринбургской команды «Архангел Михаил» подписал контракт на три боя с лигой ACA. Этот промоушен входит в тройку наиболее известных лиг мира.

- Штырков получил приглашение от менеджмента лиги после боя с Магомедом Исмаиловым, который стал главным событием АСА 115, - уточнили в пресс-службе команды «Архангел Михаил».

Напомним, что тот бой "Уральский Халк" проиграл.

В лиге АСА Иван Штырков будет выступать в полутяжелом дивизионе (до 93 кг). Пока дата первого боя в новом проушене неизвестна.

Сейчас в активе Ивана Штыркова 17 побед в 20 поединках.

Отметим, что у спортсмена был шанс выступать в самой престижной лиге мира UFC. Но боец лишился контракта, провалив допинг-пробу.