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В Екатеринбурге коммунальщикам указали на огромные сугробы на остановках

Для уборки снега на улицы выехали 189 единиц техники
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Коммунальщики продолжают расчищать улицы после снегопада

Коммунальщики продолжают расчищать улицы после снегопада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщиков попросили как можно скорее расчистить сугробы возле остановок, образовавшихся за ночь после прохода спецтехники вдоль дорог и убрать с дорог снежную кашу, появившуюся после обработки дорог противогололедными материалами. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

- Районным службам поставлена задача как можно раньше начинать расчистку таких участков, - отмечают в администрации. - Службы благоустройства Екатеринбурга продолжают круглосуточную уборку снега и наледи с проезжей части дорог, а также пешеходных зон, оперативно устраняя последствия прошедшего над Средним Уралом циклона.

За сутки коммунальщики отправили на полигоны более 12 тысяч тонн снега. По информации Комитета благоустройства, сейчас на дороги для уборки отправлено 380 рабочих и 189 единиц техники.