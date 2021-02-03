В Екатеринбурге презентовали самое большое сюжетное граффити

Фото: ИА "Уральский меридиан"

В Екатеринбурге на насосной станции «Водоканала» открыли большое сюжетное граффити, которые художники посвятили 95-летию предприятия. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На рисунке, длиной в сотню метров, изображены несколько механизмов, а также процесс возведения водовода. Также здесь представлена знаменитая Водонапорная башня. Граффити заняло 42 заборных плиты, размещенных недалеко от перекрестка Объездной дороги и улицы Московской.

Создали граффити три художника в январе.