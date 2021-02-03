В ресторанах Свердловской области в два раза выросло количество вакансий

Исследователи отметили, что за год на четыре тысячи выросла зарплата, которую предлагают работодатели поварам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ресторанах Свердловской области, по сравнению с прошлым годом, в два раза выросло количество вакансий. Так, по данным онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, с начала 2021 года компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли около 600 вакансий. Большинство предложений по работе размещено от заведений общепита в Екатеринбурге – 84%. Также сотрудников ищут в рестораны и кафе Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Качканара и других городов области.

Рестораторы активно ищут официантов, барменов, хотес, однако самыми востребованными специалистами стали повара – на них приходится 18% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на курьеров (10%) и управляющих (8%).

- Интересно, что можно встретить и вакансии для специалистов, профиль которых не связан со сферой общепита напрямую – например, одна из популярных в Екатеринбурге группа ресторанов сейчас ищет руководителя отдела информационных технологий, а крупная сеть фаст-фуда готова принять на работу бизнес-аналитика, - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Также исследователи отметили, что за год на четыре тысячи выросла зарплата, которую предлагают поварам. На сегодня она составляет 36,5 тысяч рублей. Также больше чем на семь тысяч вырос заработок курьеров – в среднем их зарплата составляет 43 тысячи рублей. А вот у управляющих зарплата наоборот снизилась на 12 тысяч рублей – в этом году работодатели предлагают за их работу 67 тысяч рублей.

Напомним, накануне стало известно, что в Свердловской области наконец снимут ограничения с заведений общественного питания - с пятого февраля они смогут работать после 23:00.