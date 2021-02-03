В доме на Уралмаше из-за коммунальной аварии обледенела часть подъезда

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На Уралмаше в доме №55 на улице Ломоносова из-за коммунальной аварии обледенела часть подъезда. Об этом рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». По словам жителя дома, в подъезде бежит вода из лопнувших труб.

- Уже месяц как лопнули трубы по подъездному стояку. Воду, вроде как, перекрыли, но в ЖКХ говорят, что это выходит вода, которая осталась в трубах, - рассказывает житель дома. - Вода не останавливается, ходить невозможно все обледенело, сыростью уже все стены пропитались.

По его словам вода бежит уже больше двух недель, а ремонтники все не приходят. При этом в управляющей компании жителю говорят, что заявка в работе.

В УЖК «Орджоникидзевская» «КП-Екатеринбург» сказали, что у них есть информация только о недавних заявках и попросили уточнить информацию у инженера, до которого оперативно дозвониться не удалось.