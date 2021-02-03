В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в школе Каменска-Уральского

Фото: МЧС по Свердловской области

В прокуратуре Свердловской области назвали предварительную причину пожара в школе №7 Каменска-Уральского. Напомним, что в учебном заведении накануне загорелись вещи в раздевалке. По данным ведомства, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Из школы самостоятельно эвакуировали 190 человек, из них 161 ребенок. Двух учениц госпитализировали из учебного заведения с отравлением угарным газом и термическими ожогами ног первой степени. Сейчас прокуратура проводит проверку.

- Будут установлены обстоятельства, при которых двум учащимся был причинен вред здоровью, причины и условия, способствовавшие данным событиям, а также дана оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По результатам проверки прокуратурой будут приняты меры. Вчера детей отправили из школы по домам. Сегодня уроки для учащихся школы №7 начались в обычном режиме.