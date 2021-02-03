В школе Каменска-Уральского во время пожара пострадали две ученицы

Фото: МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском накануне днем загорелись вещи в раздевалке в учебном заведении на улице Школьной. Преподаватели и дети самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. По данным МЧС, во время пожара пострадали две ученицы. Их госпитализировали в больницу. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

Фото: МЧС по Свердловской области

- Благодаря сработке пожарной сигнализации из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 190 человек, в том числе 161 ребенок, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Возгорание было потушено персоналом до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

К школе выезжали восемь единиц техники и 28 человек личного состава. Детей отравили домой. Сегодня уроки должны начаться в обычном режиме. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

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