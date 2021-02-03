Столкнулись лоб в лоб: в Екатеринбурге в аварии пострадали три человека

Фото: отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Между 12-м и 13-м километрами Сибирского тракта накануне вечером, 2 февраля произошло серьезное ДТП. Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и влетел в лоб Nissan Qashqai. По словам очевидцев, один из автомобилей после удара загорелся.

- По предварительной информации водитель автомашины Mitsubishi Lancer при движении из Екатеринбурга в сторону микрорайона Компрессорный выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Двух пассажиров Mitsubishi Lancer и водителя Nissan Qashqai госпитализировали в 23 больницу.

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