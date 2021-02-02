В Екатеринбурге директор фирмы попался на употреблении галлюциногенных грибов

До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге директора инвестиционной компании задержали за покупку галлюциногенных грибов. Полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков во время патрулирования лесопарковой зоны. Во время личного досмотра при понятых у него изъяли более 14 граммов психотропных веществ. Экспертиза подтвердила содержание запрещенных веществ.
- Полиция возбудила уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу
Сейчас мужчине грозит до трех лет лишения свободы. До решения суда его отпустили под подписку о невыезде.