В Екатеринбурге директор фирмы попался на употреблении галлюциногенных грибов

До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге директора инвестиционной компании задержали за покупку галлюциногенных грибов. Полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков во время патрулирования лесопарковой зоны. Во время личного досмотра при понятых у него изъяли более 14 граммов психотропных веществ. Экспертиза подтвердила содержание запрещенных веществ.

- Полиция возбудила уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу

Сейчас мужчине грозит до трех лет лишения свободы. До решения суда его отпустили под подписку о невыезде.