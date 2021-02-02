Детские сады Свердловской области возвращаются к полноценной работе

Сейчас садики работают с 50-процентной наполняемостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области частные детские сады возвращаются к привычной жизни. Сейчас садики работают с 50-процентной наполняемостью. С 8 февраля дошкольные учреждения возвращаются к полноценной работе. Специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности

- Эпидситуация в регионе стабильна, наблюдается постепенное снижение заболеваемости. Но мы не должны снижать интенсивности работы по противодействию инфекции, - сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Помимо детских садов к работе вернутся колледжи и техникумы. Студенты завершат дистанционное обучение и сядут за парты.