В Екатеринбурге «Четвертый канал» разыграет квартиру в честь своего 30-летия

Фото: сервис «Яндекс-карты»

В Екатеринбурге «Четвертый канал» в честь своего 30-летнего юбилея решил разыграть квартиру в новостройке. Телекомпания создала специальный аккаунт в Телеграме, в котором местные жители ежедневно в прямом эфире смогут получать подарки: сертификаты в салоны красоты, пригласительные в кино, бытовую технику и другие приятные сюрпризы.

- 30 апреля подписчики смогут участвовать в розыгрыше главного приза. Получить заветную квартиру смогут жители, которым в 2021 году исполняется 30 лет, - сообщает «Четвертый канал».

Также телекомпания в течение трех месяцев будет публиковать архивные материалы, связанные с Екатеринбургом.