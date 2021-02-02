В «Кольцово» нетрезвого пассажира сняли с рейса до Санкт-Петербурга

Пассажира не пустили в самолет из-за алкогольного опьянения и грубой брани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» пассажира не пустили в самолет, который летел до Санкт-Петербурга, из-за грубых нарушений правил перелета. Инцидент произошел еще 25 января. Во время посадки мужчина был изрядно пьян и нецензурно выражал свои мысли. Дебоширом оказался 32-летний житель северной столицы.

- Сотрудники транспортной полиции отвезли нарушителя в дежурную часть и составили протокол об административном правонарушении, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.

Экспертиза выявила в крови мужчины 0,98 промилле алкоголя. Свою вину он признал и заплатит штраф в размере 1000 рублей за мелкое хулиганство.