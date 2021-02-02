Свердловский минздрав выпустил новые правила госпитализации и выписки беременных

Беременные женщины входят в группу риска из-за возможных осложнений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Свердловской области выпустило новые условия для госпитализации беременных женщин и рожениц во время высокого распространения ОРВИ, гриппа и коронавируса из-за их особого статуса группы риска: будущие мамы могут получить тяжелые осложнения во время болезни. Врачи организуют помощь на дому, а также в амбулаторных и стационарных условиях, также к пациенткам не будут пускать даже близких родственников.

- При госпитализации будет проведено исследование легких беременных, если у них сохраняется температура более двух дней, - сообщает пресс-служба свердловского минздрава.

Решение по каждой беременной женщине будет приниматься индивидуально. Основная цель – это уменьшить контакты с потенциально зараженными людьми. Также обновились критерии, по которым необходимо выписывать женщин, перенесших грипп: нормальная температура тела в течение трех дней, отсутствуют симптомы поражения респираторного тракта, восстановлены нарушенные лабораторные показатели, отсутствуют осложнения после беременности.