На Урале будут судить мужчину, который организовал подпольный склад алкоголя

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Новоуральске будут судить местного жителя, которого обвинили в незаконной продаже алкоголя. Дело завели после обнаружения целого склада на улице Монтажников, в ходе обысков полиция нашла почти шесть тонн подозрительного спиртного с поддельной маркировкой. Эксперты признали этот алкоголь опасным для жизни и здоровья.

- Сумма изъятой продукции составляет больше 2,6 миллиона рублей, что считается особо крупным размером, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Предпринимателем оказался ранее не судимый новоуралец, он пытался избежать наказания, и его объявили в розыск. Его соучастник получил штраф в размере 800 тысяч рублей.