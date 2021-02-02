«Уральские авиалинии» открывают прямое сообщение из Екатеринбурга на Кипр

Стоимость перелета в одну сторону составит от 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» продолжают налаживать сообщения между странами. Компания анонсировала открытие прямых рейсов из Екатеринбурга на Кипр и обратно. Принимать туристов готовы в городе Ларнака. Первый полет запланирован на 7 марта. После этого каждого рейсы будут выполняться каждое воскресенье.

- Стоимость перелета составит 15 тысяч рублей в одну сторону и от 28 тысяч туда и обратно. Также билет можно будет вернуть, если вы покупали его до 1 июня, - сообщили в пресс-службе «Уральский авиалиний».

Чтобы попасть в страну, необходимо сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат за три дня до вылета, также по прибытии в Ларнаку нужно сдать еще один тест.