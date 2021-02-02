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В Екатеринбурге эвакуируют машины из-за уборки снега: список улиц на 3 и 4 февраля

На местах работ будет установлен знак «Стоянка запрещена»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Работе коммунальщиков помогают автоинспекторы

Работе коммунальщиков помогают автоинспекторы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают эвакуировать машины с мест уборки снега. Работе коммунальщиков помогают автоинспекторы, они устанавливают предупреждающие знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

- Машины, припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные будут эвакуироваться при содействии ГИБДД, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В ночь с 3 на 4 февраля снега будут вывозить с дублера улицы Билимбаевской. На следующий день коммунальщики приступят к работе от улиц Луначарского до Восточной. Власти просят автомобилистов с понимаем отнестись к принимаемым мерам.