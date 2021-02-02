На Урал идет новая волна 30-градусных морозов

Как показывает практика, уральца морозов не боятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце первой недели февраля в Свердловскую область придет новая волна тридцатиградусных морозов. Об этом сообщают уральские синоптики.

В пятницу Средний Урал накроет волна теплого воздуха, пройдут снегопады, на юге региона 5 и 6 февраля ожидается кратковременная оттепель, после чего 7 февраля в Свердловскую область придет арктический воздух, столбики термометров опустятся до отметок в – 25 … - 30 градусов. Морозы простоят в регионе 2-3 дня, после чего на Урале заметно потеплеет.

Напомним, что январь 2021 года порадовал Екатеринбург и Свердловскую область и сильными морозами, и обильными снегопадами.