«Группа ЛСР» начала возведение нового общежития УрФУ

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

«Группа ЛСР» на Урале начала строительство нового общежития Уральского Федерального университета во Втузгородке. Строители уже приступили к устройству фундамента: подготовлена площадка, вырыт котлован, забиты первые сваи. Возведение здания, где в комфортных условиях смогут проживать 1328 студентов, будет завершено уже в конце 2022 года. А первыми в нем разместятся волонтеры Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

— Сейчас мы одновременно возводим три общежития, два из которых расположены в будущей деревне Всемирных летних студенческих игр, — отмечает Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство – Урал». — Все здания возводятся по хорошо зарекомендовавшей себя сборной технологии домостроения из изделий, которые произведены на нашем заводе ЖБИ в Екатеринбурге.

Отметим, что проект нового общежития был разработан «Группой ЛСР» с учетом современных требований. Для студентов предусмотрено проживание в квартирах-ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, 17 из них — универсальные, для комфортного проживания, в том числе, маломобильных молодых людей.

В каждой кухне будет установлен гарнитур с варочной поверхностью и холодильником, в комнатах — кровати с удобными столами и шкафами для одежды, в прихожей – вешалка с полкой для головных уборов, поставка под обувь. В холлах общежития появится мягкая мебель и телевизоры. Предусмотрены и хозяйственные помещения: постирочные, гладильные и комнаты для сушки белья. В каждой постирочной — две стиральные машины с фронтальной загрузкой. Между этажами нового общежития будут курсировать 4 скоростных грузовых лифта.

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

— Новое общежитие — значимое подспорье в развитии вуза, привлечении большего числа талантливых абитуриентов из России и зарубежных стран, — говорит Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета. — Важно, что мы учли пожелания всех студентов: оборудованы комнаты для учебы и отдыха, в здании появится кафе, фитнес-центр, а для людей с ограниченными возможностями организована безбарьерная среда. Первыми современное здание оценят волонтеры Всемирных летних студенческих игр в Екатеринбурге.

Напомним, что в 2013 году в Екатеринбурге «Группа ЛСР» возвела новый студенческий корпус УрФУ № 5 на 1000 человек, а в 2017 — № 8, вмещающий 1230 студентов. Кроме того, общежития для Универсиады, которые возводит компания, после проведения игр также будут переданы университету.