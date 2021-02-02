Перевозки пассажиров на СвЖД в январе сократились на 28%

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в январе 2021 года перевезено 63,5 миллионов пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оперативным данным, в январе 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,6 млн пассажиров, что на 28,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров (-24,4%), в дальнем следовании – 0,4 млн (-36,6%). Пассажирооборот на СвЖД в январе 2021 года составил 495 млн пасс-км, что на 38,2% меньше января 2020 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в январе 2021 года перевезено 63,5 млн пассажиров, что на 29% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 57,6 млн пассажиров (-28,3%), в дальнем следовании – 5,9 млн (-34,6%). Пассажирооборот в январе 2021 года составил 6,1 млрд пасс-км, что на 36,4% меньше, чем за январь 2020 года.