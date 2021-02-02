В Екатеринбурге задержали мужчину, который несколько месяцев насиловал 13-летнюю дочь

В ближайшее время для мужчины выберу меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он насиловал свою дочь. На момент произошедшего девочке было 13 лет.

- Следствие считает, что 40-летний мужчина совершал преступления против несовершеннолетней в период с лета по осень 2020 года, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в прошлом мужчина не был судим. Официально он нигде не работает.

34-летнея мама девочки трудится кассиром в одной из продуктовых сетей. Она же написала заявление на своего сожителя.

После того, как женщина обратилась в 14-й отдел полиции, мужчину задержали полицейские.

СК завел на него уголовное дело по четвертой части статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По этой статье мужчине «светит» до 20 лет колонии.

Пока он задержан на двое суток. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.