В Нижнем Тагиле еще 17 случаев заражения коронавирусом

Статистика по заболевшим на Урале постепенно снижается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Тагиле 2 февраля 2021 года зафиксировано еще 17 случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 4 288 человек, большая часть из которых выздоровела. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

По всей Свердловской области за сутки зарегистрировано 325 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших составляет 71 145 человек, из которых полностью вылечились 63 789 пациентов.

От COVID-19 на Среднем Урале погибли 2 063 человека.