В настоящее время проверки в отношении лиц, доставленных с данной акции, продолжаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток 27-летнюю девушку, которая была признана виновной в организации несанкционированного митинга 31 января.

- С 25 января женщина размещала на своих страницах в социальных сетях информацию о месте и времени проведения несогласованного мероприятия, а также призывы к участию в нем, - отметили в пресс-группе УМВД.

Кроме этого в Верх-Исетском суде арестовали на 30 суток 52-летнего мужчину. Отмечается, что он уже привлекался к административной ответственности 12 марта 2020 года. Напомним, что после несанкционированного митинга 23 января Следственный комитет возбудил два уголовных дела на парней, которые применили силу против сотрудников полиции.