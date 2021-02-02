Готовы дать бой непогоде: мэрия вывела на дороги Екатеринбурга 197 снегоуборочных машин

Убирать снег по всему городу будут еще и 374 рабочих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов только сегодня заявил о том, что много снега полезно для урожая. Но тем временем сегодня, 2 февраля, вывел технику убирать выпавшие осадки. По данным администрации бороться с непогодой на улицах города будут 374 рабочих и 197 единиц техники. Также чиновники отчитались о проделанной работе за прошедшие сутки.

- По информации Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга, днём 1 февраля при помощи 190 единиц техники из города вывезено 4 тысячи 330 тонн снега и более 27 тонн мусора. К уборке подключились дорожные рабочие – 372 человека, которые вручную чистили тротуары, ограждения и пешеходные переходы, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всего за сутки рабочие вывезли из города около 15 тысяч тонн снега и 40 тонн мусора.